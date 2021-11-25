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Ресторан Моргенштерна закрыли в Москве

Елена Прошина
19 минут назад

В Москве закрыли ресторан Kaif, которым владеет российский рэпер Алишер Моргенштерн. В ходе проверки выяснилось, что в заведении занимаются нелегальной продажей алкоголя. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на источники.

Ресторан Моргенштерна закрыли в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, ресторан Kaif на Большой Дмитровке подвергся проверке. Выяснилось, что в баре заведения торговали нелегальным алкоголем, а у самого ресторана на это отсутствовала лицензия. Работа заведения временно приостановлена.

Ранее стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Как предположил портал URA.RU со ссылкой на источник, Моргенштерн скорее всего не вернется в Россию, а отправится в одну из европейских стран после мероприятия в Белоруссии.

Адвокат рэпера Сергей Жорин отрицает причастность своего клиента к продаже наркотиков в социальных сетях. Он заявил, что боится давления сотрудников правоохранительных органов на Моргенштерна после обвинений Бастрыкина. Жорин добавил, что подчиненные главы СК РФ могут воспринять его слова как призыв к действию.

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,РИА ФАН,
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