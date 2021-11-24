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Актриса Старшенбаум попала в ДТП из-за снегопада в Москве

Вероника Полынина
1 час назад

Актриса Анна Старшенбаум попала в ДТП во время снегопада в Москве. Об этом она рассказала подписчикам в сторис Instagram.

Актриса Старшенбаум попала в ДТП из-за снегопада в Москве
Фото: пресс-служба телеканала "Россия"пресс-служба телеканала "Россия"

Актриса сообщила, что на повороте в ее автомобиль сзади врезалась другая машина, за рулем которой находился мужчина. Никто не пострадал.

По словам Анны, виновник ДТП попытался скрыться с места аварии, но был вынужден остановиться, когда актриса пригрозила ему вызовом ГИБДД.

Через некоторое время конфликт удалось уладить, водитель извинился на камеру и пообещал отремонтировать автомобиль Старшенбаум за свой счет в течение четырех дней с момента аварии.

По словам Анны, ее автомобиль практически не пострадал, но отношение виновника ДТП ее оскорбило.

«Вот это вот стереотипное, что женщина на дороге типа дура и не права всегда — но я-то знаю свои права. Перевоспитывать будем всех, по одному», - сказала Старшенбаум.

Накануне в Санкт-Петербурге в ДТП попал актер Игорь Скляр. Он ехал по Лиговскому проспекту на седане Jaguar, когда перед ним внезапно на большой скорости начал сдавать задом и перестраиваться кроссовер Audi. Народный артист России не пострадал.

Шоу-бизнес,Анна Старшенбаум,Игорь Скляр,ГИБДД,
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