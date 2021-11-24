Может не вернуться в Россию: что известно о побеге Моргенштерна

Концертный директор Моргенштерна Владимир в разговоре с Daily Storm ответил на вопрос о том, есть ли у рэпера в ближайшее время концерты в Белоруссии.

По словам директора, Алишер Моргенштерн споет на закрытом мероприятии.

«В Белоруссии есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать», — сказал он.

При этом источник издания URA.RU не исключил, что после выступления в Белоруссии рэпер не вернется в Россию, а отправится в одну из европейских стран.

Ранее Telegram-канал «Опер слил» со ссылкой на собственный источник сообщил, что рэпер Алишер Моргенштерн уехал из России после обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Утверждается, что Моргенштерна видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Об этом руководитель ведомства заявил на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передает ТАСС.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи», — сказал глава СК.

По мнению главы СК, в связи с этим властям нужно больше внимания уделять воспитанию молодого поколения.

Представители Алишера Моргенштерна — адвокат Сергей Жорин и концертный директор Владимир Шавгулидзе — прокомментировали в беседе с NEWS.ru появившиеся в СМИ и Telegram-каналах новости о якобы бегстве рэпера из России. По неподтверждённым данным, музыканта в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной и охраны видели в Смоленске садящимся в поезд, который направляется в Белоруссию. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять вчерашнее заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об отъезде Моргенштерна из России.

По поводу Минска мне ничего не известно, — рассказал Сергей Жорин.

Концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе также затруднился ответить на вопрос о местонахождении рэпера.

Я не знаю, [где сейчас находится Моргенштерн], мы с утра с ним ещё не созванивались. Наверное, в России, — предположил представитель музыканта.

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин ответил на обвинения председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам правозащитника, сфера деятельности исполнителя ограничивается музыкой.

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — сказал собеседник агентства.

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после того, как председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитник добавил, что подчиненные Бастрыкина могут воспринять его слова как призыв к действию.

Глава СКР заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. Жорин отрицает данное обвинение.

«Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию. Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали», — ответил правозащитник.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции оценил претензии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина к рэперу Моргенштерну.

Бастрыкин накануне обвинил рэпера в торговле наркотиками через интернет.

«Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функции СК. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — сказал он, добавив, что Путин регулярно встречается с Бастрыкиным.

Следственный комитет России проведёт очередную проверку музыки рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних, сообщил телеканалу RTVI источник в следственном управлении. Специалистами ведомства будет проверен контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.

В документах говорится о том, что мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество Моргенштерна, «целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков», — рассказал источник.

Также было отмечено, что в этот раз проверка СК будет распространяться не только на исполнителя, но также затронет его продюсера и оператора.

Основные вопросы у следствия вызывает контент, размещённый в период с 2013 по 2021 год. В нём могут содержаться призывы к «употреблению наркотических веществ среди неопределённой группы лиц, в том числе несовершеннолетних». Максимальное наказание в случае смерти потерпевшего по соответствующей статье (ст. 230 УК РФ) составляет 15 лет тюремного заключения.

Российского рэпера Алишера Моргенштерна вновь заподозрили в пропаганде наркотиков. На этот раз штраф грозит не ему, а музыкальному лейблу, который выложил клип на песню исполнителя. Самого музыканта ранее оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в песнях на 100 тыс. рублей.

На лейбл «Раймс Мьюзик» составили протокол за пропаганду наркотиков в песне рэпера Моргенштерна «Виски на завтрак». Telegram-канал Mash указал, что компания недавно выпустила клип на эту композицию.

Дело рассматривает Зюзинский суд Москвы. Там уточнили, что протокол составили из-за размещения песни в открытом доступе. Как указали в суде, в тексте содержится положительная оценка наркотических средств и их употребления», передает РИА «Новости». Теперь лейблу грозит штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Суд также может приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.