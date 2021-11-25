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Долина рассказала о застолье с Путиным

Lenta.ruиещё 4
57 минут назад

Певица Лариса Долина рассказала, что президент России Владимир Путин нравится ей по-мужски. Воспоминаниями о встречах с главой государства она поделилась в интервью Екатерине Гордеевой.

Долина рассказала о застолье с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Долиной, Путин часто приглашал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. На уточняющий вопрос Гордеевой, любит ли президент эту музыку, Долина отметила, что глава государства хотел ее полюбить. «И с нашей помощью не то чтобы пристрастился к этой музыке, а полюбил ее», — поделилась она.

Артистка также рассказала, что однажды после очередного концерта у них было небольшое застолье, на котором пели песни.

«Он [Путин] пел под баян, у нас был баянист. Владимир Владимирович очень красиво спел "Город над вольной Невой"», — рассказала Долина и добавила, что президент — умный человек, и с ним интересно разговаривать на любую тему. «Он мне нравится и всегда нравился», — заключила она.

В 2011 году во время встречи с участницами женского форума Путин рассказал, что в его семье слушали российскую музыку. «Я русский и люблю русскую музыку», — сказал он и отметил, что также слушает легкую популярную классику и джаз.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Игорь Бутман,Екатерина Гордеева,Владимир Путин,
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