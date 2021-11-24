Масляков высказался об уходе из КВН

Ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков рассказал, что уже давно подумывает «об уходе на покой», однако не может оставить дело всей жизни. В интервью ТАСС он пояснил, что даже на заслуженном отдыхе не сможет быть в стороне от КВН.

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«Понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — отметил Масляков.

Телеведущий отметил, что сам «решает» и не хочет, чтобы его «подталкивали». Отдельно Масляков подчеркнул, что ему не все нравится в нынешнем юморе и он что-то может не понять, но не стесняется спросить и объяснить. Сейчас у него накопилась усталость, однако юморист не любит жаловаться.

«Дебет с кредитом сводить рано. Да и цыплят пересчитывать, пожалуй, тоже», — подчеркнул Масляков.