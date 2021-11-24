Кучера ответил на приглашение врачей посетить морг

«Я не понимаю смысла этого похода. Я ни разу не отрицал болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если вдруг я сдохну от вашей прививки», - подчеркнул Кучера.