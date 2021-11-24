Кучера ответил на приглашение врачей посетить морг

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что не является антипрививочником и выступает только против принудительной вакцинации. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Так Кучера ответил на письмо врачей, призвавших лидеров антиваксеров посетить реанимации и морги «красной зоны»
«Объясняйте, доводите, берите ответственность. Странное письмо. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в «красные зоны» больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше», - резко ответил телеведущий.
Кучера также добавил, что не собирается посещать больницы по приглашению врачей. По словам актера, его мама привилась от коронавируса, а он поддержал ее решение.
«Я не понимаю смысла этого похода. Я ни разу не отрицал болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если вдруг я сдохну от вашей прививки», - подчеркнул Кучера.
Ранее врачи 11 больниц написали открытое письмо с обращением к противникам вакцинации от COVID-19. Они предложили именитым антипрививочникам посетить ковидные отделения с тяжелобольными пациентами. В списке в том числе упомянуты Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Юрий Лоза, Петр Толстой и Мария Шукшина.