Долина рассказала о перенесенной болезни

Певица Лариса Долина в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказала, что в детстве жила в Одессе на улице Чичерина в подвальном помещении, где переболела бронхитом и коклюшем в тяжелой форме.
«В этом подвале я себе на всю жизнь заработала хронический бронхит, в этом подвале, когда мне было пять лет, я переболела очень сильным коклюшем и до сих пор, представьте, я помню огромный таз, наполненный кровью, — так я кашляла. А напротив меня умирала моя бабушка, которая при мне умерла на руках моей мамы», — рассказала Долина.
По ее словам, это были ее первые детские воспоминания. Когда бабушка умерла, мама певицы сказала, что хочет переехать из этого подвала куда угодно. Семья переехала в комнату в коммунальной квартире, где у них было 20 соседей.
«Эту комнатку мы называли троллейбусом. Она была по форме абсолютным троллейбусом. Туда даже мою кровать негде было поставить, поэтому все детство до подросткового возраста я спала на раскладушке: искривление позвоночника, сутулость», - пояснила Долина, добавив, что уроки она делала тоже сидя на раскладушке.