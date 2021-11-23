Долина рассказала о перенесенной болезни

«В этом подвале я себе на всю жизнь заработала хронический бронхит, в этом подвале, когда мне было пять лет, я переболела очень сильным коклюшем и до сих пор, представьте, я помню огромный таз, наполненный кровью, — так я кашляла. А напротив меня умирала моя бабушка, которая при мне умерла на руках моей мамы», — рассказала Долина.