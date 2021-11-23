Лоза сделал заявление о взыскании денег с Первого канала

Музыкант Юрий Лоза не поверил в победу над «Первым каналом» в Мосгорсуде. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он выразил уверенность, что «Первый канал» обязательно оспорит решение, и суд растянется «на месяцы и на года».

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«Какие-то предварительные начисления. Никто никому ничего не выплатил. Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что «Первый канал» оставит все как есть, наверняка будут какие-то действия», - заявил исполнитель.

Он отметил, что после появления публикаций о частичном удовлетворении иска позвонил своему адвокату, и тот заверил его, что все это «предварительные истории».

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что суд частично удовлетворил требования Юрия Лозы к «Первому каналу» в ходе рассмотрения иска 23 ноября.

«Взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллион рублей и судебные расходы, в остальной части отказать», - говорится в сообщении инстанции.

Напомним, что Юрий Лоза подал иск к «Первому каналу» из-за кавера на его песню «Плот», прозвучавшую в программе «Голос» в октябре 2020 года. Он заявил, что «Первый канал» существенным образом испортил целостность и замысел произведения, создав неприемлемую для создателя версию оригинала.

Лоза также обратил внимание, что после исполнения песни члены жюри позволили себе непристойную иронию в адрес «Плота», а также распространили несоответствующие факты из биографии автора, которые унижают его честь и достоинство.