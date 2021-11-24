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Моргенштерн уехал из России после обвинений Бастрыкина

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Рэпер Алишер Моргенштерн уехал из России после обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, передает Telegram-канал «Опер слил» со ссылкой на собственный источник.

Моргенштерн уехал из России после обвинений Бастрыкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что Моргенштерна видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. При этом концертов в Смоленске у Моргенштерна запланировано не было.

Фрагмент выступления Бастрыкина, в котором он заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в интернете, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность», опубликовал портал URA.RU.

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин позже заявил в разговоре с «Лентой.ру», что после заявления Бастрыкина опасается давления на доверителя со стороны сотрудников ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Бастрыкина, отметил, что выдвигать обвинения — прерогатива СК.

Шоу-бизнес,Соцсети,Наркооборот,Наркотики,Сергей Жорин,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,СКР,МВД,РИА Ura.ru,Lenta.ru,
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