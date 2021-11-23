Ширвиндт объяснил, почему был против брака Бабаян и Державина

Актер и режиссер Александр Ширвиндт в интервью программе «Секрет на миллион» признался, что жена Михаила Державина Роксана Бабаян поначалу ему не понравилась. Но он после понял, что друг выбрал правильную женщину.
«Она страшно раздражала, потому что была всегда талантливее, умнее, красивее и моложе. Меня это так бесило», — сказал Ширвиндт.
Режиссер отметил, что первое впечатление оказалось обманчивым: Бабаян стала ангелом-хранителем Державина, которая своей заботой продлила ему жизнь.
«Михаил Михайлович долго и тяжело болел. Так скрупулезно заниматься здоровьем мужа — это можно вводить в какие-то учебники взаимоотношений», — добавил Ширвиндт.