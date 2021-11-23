Долина рассказала, как ее отругали родители за купленные в Болгарии вещи

«На эти $20 купила какую-то ерунду. Первый раз в жизни пошла сама в магазин. Какую-то рубашку, какое-то манисто купила. И помню, я приезжаю домой… Моя мама была очень жестким человеком, она всегда на меня кричала – с причиной, без причины: просто кричала, и все. С детства помню ее постоянный крик. «На что ты потратила $20?». В итоге папа за меня заступился – и порвал все, что я привезла», - рассказала Долина.