Долина рассказала, как ее отругали родители за купленные в Болгарии вещи

Певица Лариса Долина в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, как ее ругали родители за то, что она купила в Болгарии вещи на $20, которые ей дали на дорогу.
Долина по линии художественной самодеятельности 16-летней девушкой поехала в Болгарию. Денег в семье не было, но отец где-то раздобыл $20, что было эквивалентно двум его зарплатам. Деньги зашили в каблук босоножек, потому что провозить валюту было нельзя.
«На эти $20 купила какую-то ерунду. Первый раз в жизни пошла сама в магазин. Какую-то рубашку, какое-то манисто купила. И помню, я приезжаю домой… Моя мама была очень жестким человеком, она всегда на меня кричала – с причиной, без причины: просто кричала, и все. С детства помню ее постоянный крик. «На что ты потратила $20?». В итоге папа за меня заступился – и порвал все, что я привезла», - рассказала Долина.
По ее словам, отец был очень спокойным, уравновешенным человеком и очень редко злился.
«Я очень любила родителей, но больше всего папу, потому что мне с ним всегда было так хорошо и так спокойно. Мама дает 15 копеек в школу на сосиски, папа дает рубль. С папой пошептаться можно было обо всем, о чем невозможно было разговаривать – даже заикнуться маме. Папа меня всегда понимал, принимал и всегда был на моей стороне. Мама – нет», - рассказала певица.