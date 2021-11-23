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Украинская модель попросила фанатов «скинуться по чуть-чуть» на люксовые туфли

Lenta.ru
23 минуты назад

Украинская модель и блогерша Алена Омович попросила подписчиков подарить ей деньги на новые туфли в честь дня рождения. Соответствующая сторис появились на ее странице в Instagram.

Украинская модель попросила скинуться на люксовые туфли
Фото: @alena_omovych@alena_omovych

Известно, что 22 ноября манекенщица отпраздновала 27-летие в ресторане «Веранда на Днепре» в Киеве. Знаменитость поделилась видео с мероприятия, засняв стол, гостей и свой вечерний наряд. На размещенных кадрах видно, что она посетила заведение в облегающем боди из кожи.

Девушка также опубликовала скриншот, на котором запечатлена пара туфель на высоком каблуке и платформе розового цвета люксового бренда Versace. Стоимость обуви на сайте ее производителя Luisa Via Roma составляет 1080 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей).

«Знаю, мир не без добрый людей (...) Очень хочется получить подарок от моих любимых подписчиков. Интересно, если каждый скинет по чуть-чуть, то как быстро мы соберем на эти туфли?» — написала Омович, также прикрепив номер своей банковской карточки.

На данный момент неизвестно, сумела ли она получить нужную для покупки обуви сумму.

В августе фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.

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