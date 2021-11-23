Светличная попала в реанимацию

«Мы виделись. Я приехала к ней, смотрю, а у подъезда стоит машина скорой помощи. Поднялась в квартиру, но дверь никто не открыл. Потом уже выяснилось у консьержа, что она попросила вызвать ей скорую. Ей предложили, и она согласилась на госпитализацию. Я собрала ей вещи в квартире и ее увезли. Больше мы не общались. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию и лично с ней связи там нет, можно только с лечащим врачом общаться», — сказала Мария Ивашова.