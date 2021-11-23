В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Светличная попала в реанимацию

Елена Прошина
42 минуты назад

Светлану Светличную госпитализировали в нейрохирургическую реанимацию. Об этом в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале сообщила внучка актрисы Мария Ивашова.

Светличная попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы виделись. Я приехала к ней, смотрю, а у подъезда стоит машина скорой помощи. Поднялась в квартиру, но дверь никто не открыл. Потом уже выяснилось у консьержа, что она попросила вызвать ей скорую. Ей предложили, и она согласилась на госпитализацию. Я собрала ей вещи в квартире и ее увезли. Больше мы не общались. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию и лично с ней связи там нет, можно только с лечащим врачом общаться», — сказала Мария Ивашова.

О самочувствии Светличной ее внучка ничего не сказала, но отметила, что все необходимое у нее есть. Также Ивашова поблагодарила на шоу всех, кто принимал участие и помогал в поисках бабушки, когда она в октябре на неделю пропала.
Шоу-бизнес,Светлана Светличная,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители