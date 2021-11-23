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Певица Луна назвала Крым украинским

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Певица Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) назвала Крым украинским полуостровом. Слова артистки приводятся в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Певица Луна назвала Крым украинским
Фото: Осторожно: Собчак / YouTubeОсторожно: Собчак / YouTube

«Крым это Украина, так как в моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой, с папой, мы отдыхали в Гурзуфе, я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок. Теплые воспоминания. Бабушка, которая жарила мне блинчики, кормила меня ими, а я ныряла в Черное море и плавала там. Как я могу считать иначе? Для меня это так», — заявила украинская артистка.

Луна объяснила, что у нее «нет задачи угодить всем российским гражданам».

«Мои слушатели вроде бы особо ко мне претензий на этот счет не имеют», — добавила она.

В той же беседе Луна рассказала подробности совместной жизни с бывшим супругом, музыкантом и продюсером Юрием Бардашем. Певица поведала, что муж пытался склонить ее к групповому сексу и плевал ей в лицо.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.

Шоу-бизнес,Кристина Герасимова,Ксения Собчак,ЕАЭС,
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