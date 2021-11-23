«Нравится по-мужски»: Долина заговорила о Путине

Певица Лариса Долина заявила, что президент России Владимир Путин нравится ей «по-мужски»: она назвала его умным человеком, с которым интересно обсуждать любую тему. Об этом она рассказала в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Долина отметила, что президент «частенько звал» ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз.
Журналистка Екатерина Гордеева спросила певицу, любит ли Путин джаз.
«Не то чтобы любит, хотел полюбить его. И с нашей помощью он не то чтобы пристрастился к этой музыке, но полюбил ее. Однажды у нас было такое небольшое застолье после очередного концерта, потом песни пели. Путин пел под баян», - рассказала Долина.
Она отметила, что президент очень красиво исполнил песню «Город над вольной Невой».
«Да, он мне нравится по-мужски. Он умный, с ним интересно разговаривать на любую тему. Он мне нравится и всегда нравился», - заключила Долина.
Ранее о симпатии к Путину рассказала французская актриса Брижит Бардо.
«Я нахожу его очень человечным. Каждый раз, когда я у него чего-то прошу, в основном он отвечает согласием», - рассказывала она.
Бардо отмечала, что Путин сделал для защиты животных больше, «чем все французские президенты вместе взятые».