«Нравится по-мужски»: Долина заговорила о Путине

«Не то чтобы любит, хотел полюбить его. И с нашей помощью он не то чтобы пристрастился к этой музыке, но полюбил ее. Однажды у нас было такое небольшое застолье после очередного концерта, потом песни пели. Путин пел под баян», - рассказала Долина.