«Морду бить Гузеевой»: Мережко возмутили слухи о Гаркалине

Режиссер Виктор Мережко заявил, что за слухи о поддельном сертификате о вакцинации умершего актера Валерия Гаркалина «надо бить морду». Об этом сообщает «Телепрограмма».

Фото: ТАСС ТАСС

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. В начале октября его госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки.

Дочь актера рассказывала, что он прошел вакцинацию и даже сделал несколько прививок, так как у него возникли проблемы с антителами.

После смерти актера в соцсетях появились слухи, что он якобы не делал прививок. Об этом, в частности, написал неподтвержденный аккаунт в Facebook, якобы принадлежащий актрисе Ларисе Гузеевой.

«Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», - такое сообщение появилось в соцсети от ее имени.

В комментариях к той же записи появились утверждения, что актер якобы купил сертификат о вакцинации и сам об этом рассказал.

«Вот то, что сейчас начала баба, которая ведет «Давай поженимся!», Лариса Гузеева, что он купил вакцинацию… За это надо морду бить той же Гузеевой. Как же не стыдно», - так прокомментировал ситуацию Мережко.