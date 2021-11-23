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Представитель Хлебниковой рассказал о ее состоянии

Елена Прошина
31 минуту назад

Состояние певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре, стабилизируется. Об этом ее представитель Данила Прайс рассказал в Instagram.

Представитель Хлебниковой рассказал о ее состоянии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего выздоровления», — заявил ее агент.

При этом Прайс призвал подписчиков не «вестись на вбросы» о состоянии Хлебниковой, даже если это «известный журнал или телепередача».

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, женщина уснула с зажженной сигаретой.

Сама Марина получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников. Ранее певица уже приходила в себя, однако якобы от шока впала в истерику, врачи решили вновь поместить ее в медикаментозный сон.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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