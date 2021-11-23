Представитель Хлебниковой рассказал о ее состоянии

Состояние певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре, стабилизируется. Об этом ее представитель Данила Прайс рассказал в Instagram.

«Она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего выздоровления», — заявил ее агент.

При этом Прайс призвал подписчиков не «вестись на вбросы» о состоянии Хлебниковой, даже если это «известный журнал или телепередача».

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, женщина уснула с зажженной сигаретой.