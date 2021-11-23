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Павел Прилучный сообщил о серьёзных проблемах с лицом

Вести Подмосковья
46 минут назад

Известный актёр Павел Прилучный объяснил изменения в своей внешности серьёзной болезнью. По словам артиста, он перенёс несколько операций из-за опухоли. Об этом сообщает издание «Версия». В последнее время внешность Павла Прилучного часто становилась предметом для обсуждения. Его лицо сильно изменилось. Некоторые приписывали ему запои, остальные обвиняли в том, что он себя запустил и набрал вес.

Прилучный сообщил о серьезных проблемах с лицом
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Как выяснилось, настоящие причины изменений во внешности звезды не связаны с алкоголем и лишними килограммами. Виной всему стали большие проблемы со здоровьем. В интервью Георгию Иващенко Прилучный рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся. Актёр перенёс две тяжёлые операции на лице. Теперь у него там стоят 6 пластин. Нужно отметить, что на данный момент внешность артиста радует его фанатов. Не так давно он снялся в откровенном клипе близняшек Кати и Волги Король на песню «Мира шум». Фанаты Прилучного были в восторге от его участия в клипе.

Ранее стало известно, что «пропавший» сын Анджелины Джоли появился на публике. Семнадцатилетний Пакс Тьен, наконец-то, вернулся.

Шоу-бизнес,Георгий Иващенко,Павел Прилучный,Анджелина Джоли,
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