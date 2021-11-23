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Дочь Гаркалина опровергла заявления о поддельном сертификате актера о вакцинации

Елена Прошина
17 минут назад

Дочь умершего актера Валерия Гаркалина Ника заявила, что сертификат ее отца о вакцинации от COVID-19 был настоящим. Она назвала ложными обвинения в том, что Гаркалин купил поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Дочь Гаркалина опровергла слухи о поддельном сертификате актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, актер прошел иммунизацию двумя компонентами препарата «Спутник V» летом. До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако антитела у него не выработались. Дочь Гаркалина добавила, что ее отец был сторонником прививок.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева в своем Facebook заявила, что Гаркалин не прививался от COVID-19 и купил себе поддельный сертификат. Продюсер Евгений Фридлянд рассказал, что Гаркалин сам признался ему в покупке сертификата.

Позднее Фридлянд в разговоре с журналистом «Московского комсомольца» не захотел подтвердить свои слова и бросил трубку. Ника Гаркалина рассказала, что не знает, был ли ее отец знаком с продюсером.

Гаркалина госпитализировали в больницу с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ноябре его состояние резко ухудшилось. Артист скончался в возрасте 67 лет.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Лариса Гузеева,Московский комсомолец,
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