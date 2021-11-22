«Человек "без кожи"»: Штурм рассказала о состоянии Хлебниковой

Наталья Штурм написала в своем Instagram-аккаунте пост о своей подруге Марины Хлебниковой на фоне произошедшей с ней трагедии. В публикации певица выразила слова поддержки и поделилась имеющейся у нее информацией о состоянии здоровья женщины.
«Вторые сутки пытаюсь отключить воображение и не могу. Как представлю ее боль. Не дай бог никому. Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая, с ее мышечной массой такой ожог это сразу кость и наверняка она в одежде лежала, которая приклеилась и ее срезали с кожей. Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Вся надежда на врачей, на организм Марины и на ваши молитвы», — написала Штурм.
По словам певицы, Хлебникова не страдает от алкозависимости — она сама видела, как та не притрагивалась к алкоголю на одном из мероприятий.
«Я сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей — все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация, она человек "без кожи". Предполагаю, что ее болезнь в области нервной системы, она истощена морально от всех потрясений. Ужас она просто бесплотная, кожа/кости. Но главное, жива! А народ и к новой внешности привыкнет. Все пластику делают с возрастом, сначала хейтят а потом привыкают. Все нормально будет».
Не обошла Штурм стороной и тему процента поражения ожогами тела Хлебниковой. Певица отметила, что сейчас никому нельзя верить, особенно СМИ, точной информацией обладают только врачи.