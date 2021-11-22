«Человек "без кожи"»: Штурм рассказала о состоянии Хлебниковой

«Я сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей — все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация, она человек "без кожи". Предполагаю, что ее болезнь в области нервной системы, она истощена морально от всех потрясений. Ужас она просто бесплотная, кожа/кости. Но главное, жива! А народ и к новой внешности привыкнет. Все пластику делают с возрастом, сначала хейтят а потом привыкают. Все нормально будет».