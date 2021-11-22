«Сногсшибательная»: Поклонники оценили новый образ Ларисы Долиной

«Вообще, мне кажется, нужно иногда позволять себе уходить от неких стандартов, которые мы сами себе и создаем. То, что у меня не получалось в жизни вследствие экспериментов, вовсе не означает, что я об этом жалею. Любой опыт - это опыт! Так что не бойтесь ничего! Смело совершайте что-нибудь, по-хорошему, безрассудное! А вдруг вам это принесет что-то необыкновенное, со знаком плюс, конечно!», - добавила Долина.