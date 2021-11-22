«Сногсшибательная»: Поклонники оценили новый образ Ларисы Долиной

Долина выложила фотографию, где она предстала в необычном для себя длинном атласном зеленом платье. Певица написала, что никогда не боялась экспериментов.
«Эксперименты происходят в моей жизни не только в музыке, но я и с внешностью своей экспериментирую, и со стилями в одежде. Скажу честно, положа руку на сердце - и в той, и в этой области далеко не всегда все было в десятку, но кто не рискует, тот на пьет шампанское!», - написала Долина.
Она считает последний опыт удачным. По словам артистки, она доверилась профессионалам, которые увидели ее совершенно другой.
«Вообще, мне кажется, нужно иногда позволять себе уходить от неких стандартов, которые мы сами себе и создаем. То, что у меня не получалось в жизни вследствие экспериментов, вовсе не означает, что я об этом жалею. Любой опыт - это опыт! Так что не бойтесь ничего! Смело совершайте что-нибудь, по-хорошему, безрассудное! А вдруг вам это принесет что-то необыкновенное, со знаком плюс, конечно!», - добавила Долина.
Поклонники певицы также считают, что новый образ преобразил Долину.
«Ваши образы просто потрясающие. Такие вкусные цвета. Все гармонично, мне кажется», - написала одна из подписчиц.
«Такой благородны и «дорогой» образ. Вкусный и стильный. Конфета», - написала другая.
«Сногсшибательная», - считает третья.
«Получился неожиданно интересный образ.. Так здорово, что можно сменить полностью свой имидж.. И обновленной совсем по-другому попробовать жить! Мои аплодисменты. Лариса, вам идет и тон волос, сразу стало видно, что у вас красивая ухоженная кожа. Стрижка вам очень идет, как то бодрит и молодит. А цвет наряда в насыщенной зелено-оранжевой гамме, придает вам яркости и шарма», - считает еще одна поклонница творчества певицы.