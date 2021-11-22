Никас Сафронов предрек появление «внебрачных детей» Гаркалина

Художник Никас Сафронов не исключил появление «внебрачных детей» Валерия Гаркалина, желающих заработать на имени покойного артиста.
По словам художника, такая ситуация характерна для известных людей.
«Не исключено, что у Гаркалина могут появиться «незаконнорожденные» дети, которые захотят заработать деньги и попиариться в ток-шоу», - заявил Сафронов в интервью «Собеседнику».
Он отметил, что никогда не слышал, чтобы Гаркалин «слыл донжуаном». Наоборот, актер любил лишь свою жену Екатерину и тяжело переживал ее утрату.
Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 68 лет. Почти два месяца актер боролся с коронавирусом в больнице в Коммунарке. Известно, что Гаркалин дважды привился от коронавируса, но антитела его организм не выработал. Артист скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.