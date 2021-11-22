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Никас Сафронов предрек появление «внебрачных детей» Гаркалина

Вероника Полынина
1 час назад

Художник Никас Сафронов не исключил появление «внебрачных детей» Валерия Гаркалина, желающих заработать на имени покойного артиста.

Никас Сафронов предрек появление «внебрачных детей» Гаркалина
Фото: InstagramInstagram

По словам художника, такая ситуация характерна для известных людей.

«Не исключено, что у Гаркалина могут появиться «незаконнорожденные» дети, которые захотят заработать деньги и попиариться в ток-шоу», - заявил Сафронов в интервью «Собеседнику».

Он отметил, что никогда не слышал, чтобы Гаркалин «слыл донжуаном». Наоборот, актер любил лишь свою жену Екатерину и тяжело переживал ее утрату.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 68 лет. Почти два месяца актер боролся с коронавирусом в больнице в Коммунарке. Известно, что Гаркалин дважды привился от коронавируса, но антитела его организм не выработал. Артист скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Никас Сафронов,
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