В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

В честь праздника: Лиза Арзамасова показала лицо сына

Вероника Полынина
48 минут назад

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова впервые опубликовала видео с трехмесячным сыном от фигуриста и хореографа Ильи Авербуха.

В честь праздника: Лиза Арзамасова показала лицо сына
Фото: InstagramInstagram

«Знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, - Лев Ильич!» - торжественно объявила актриса в Instagram.

Елизавета пояснила, что решила перестать прятать сына от подписчиков по случаю Дню сына, который отмечается 22 ноября.

«В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой», - написала Арзамасова.

Пользователи сошлись во мнении, что Лев очень похож на свою маму. Об этом Арзамасовой заявили актеры Елизавета Боярская и Филипп Бледный, а также другие подписчики.

«Красавец!!! Безумно похож на тебя!!! ЧУДО!!!», «Мне тоже кажется, что глазки прям мамины))) прям точно», «Ой. Мамина улыбка. Как мило», «На маму похож», «Лизонька, на Вас похож. Сладкий, маленький сыночек», «Какой хорошенький! Одно лицо с мамочкой!», «Улыбка ваша))) и глаза», «Лиза, сынок на вас похож», - написали Арзамасовой в комментариях.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали родителями 14 августа. Для Елизаветы это первый ребенок, для Авербуха – второй, у него есть 17-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Шоу-бизнес,Ирина Лобачева,Филипп Бледный,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,Елизавета Боярская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители