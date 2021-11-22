В честь праздника: Лиза Арзамасова показала лицо сына

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова впервые опубликовала видео с трехмесячным сыном от фигуриста и хореографа Ильи Авербуха.

Фото: Instagram Instagram

«Знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, - Лев Ильич!» - торжественно объявила актриса в Instagram.

Елизавета пояснила, что решила перестать прятать сына от подписчиков по случаю Дню сына, который отмечается 22 ноября.

«В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой», - написала Арзамасова.

Пользователи сошлись во мнении, что Лев очень похож на свою маму. Об этом Арзамасовой заявили актеры Елизавета Боярская и Филипп Бледный, а также другие подписчики.

«Красавец!!! Безумно похож на тебя!!! ЧУДО!!!», «Мне тоже кажется, что глазки прям мамины))) прям точно», «Ой. Мамина улыбка. Как мило», «На маму похож», «Лизонька, на Вас похож. Сладкий, маленький сыночек», «Какой хорошенький! Одно лицо с мамочкой!», «Улыбка ваша))) и глаза», «Лиза, сынок на вас похож», - написали Арзамасовой в комментариях.