Жорин рассказал, как экс-жене Джигарханяна вернуть квартиру на Арбате

Трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке принадлежала Армену Джигарханяну и его супруге Татьяне Власовой . Там они прожили много лет. В 2015 году актер развелся с Власовой, чтобы жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской.

После этого он продал свою долю в квартире бизнесмену Юрию Растегину. С новой женой актер прожил недолго и после развода с ней вернулся в квартиру на Арбате. Растегин разрешил актеру безвозмездно пользоваться уже своей долей в квартире. В перспективе он планирует сделать здесь музей Джигарханяна и не препятствует проживанию Власовой в квартире. Экс-супруга актера в свою очередь опасается, что бизнесмен выселит ее из квартиры, и ей будет негде жить.