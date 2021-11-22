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Жорин рассказал, как экс-жене Джигарханяна вернуть квартиру на Арбате

Елена Прошина
1 час назад

Адвокат Сергей Жорин рассказал, какие шансы у бывшей жены актера Армена Джигарханяна получить в полную собственность квартиру на Арбате, пишет «Пятый канал».

Жорин рассказал, как экс-жене Джигарханяна вернуть квартиру на Арбате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке принадлежала Армену Джигарханяну и его супруге Татьяне Власовой. Там они прожили много лет. В 2015 году актер развелся с Власовой, чтобы жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской.

После этого он продал свою долю в квартире бизнесмену Юрию Растегину. С новой женой актер прожил недолго и после развода с ней вернулся в квартиру на Арбате. Растегин разрешил актеру безвозмездно пользоваться уже своей долей в квартире. В перспективе он планирует сделать здесь музей Джигарханяна и не препятствует проживанию Власовой в квартире. Экс-супруга актера в свою очередь опасается, что бизнесмен выселит ее из квартиры, и ей будет негде жить.

«Единственный законный вариант получить вторую половину квартиры — это предложить ее выкупить при условии, что Юрий Растегин согласится на сделку», — считает Жорин.

Он пояснил, что сособственник доли в квартире имеет преимущественное право покупки второй доли.

По его словам, вариантов у Власовой немного.

«Также в судебном порядке можно выделить долю в натуре: суд определит конкретные помещения, которые будут лично вашими и определит места общего пользования», — добавил адвокат.

Шоу-бизнес,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,Сергей Жорин,
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