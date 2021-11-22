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Бузову госпитализировали с травмой руки

Lenta.ru
48 минут назад

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила о том, что ее госпитализировали из-за травмы руки. В посте, опубликованном в Instagram, она раскрыла подробности своего состояния.

Бузова попала в больницу
Фото: @buzova86@buzova86

По словам Бузовой, в последнее время она находилась под наблюдением врачей из-за травмы руки, которую получила на съемках одного из шоу. Однако состояние телеведущей не улучшилось. Бузова добавила, что по настоятельному требованию врачей приняла решение лечь в больницу.

Бузову несли на руках. И уронили

Телеведущая заявила, что ближайшие несколько дней она полностью уделит лечению руки. Она также выразила надежду на то, что к концу недели ей станет лучше.

«Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев», — заключила Бузова.

Ранее пиар-агент Бузовой Антон Богославский рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась знаменитость. Он заявил, что телеведущая на протяжении длительного времени борется с последствиями травмы руки, которую она получила во время съемок одного из проектов. По его словам, Бузова не уделяет должного внимания лечению из-за плотного рабочего графика.
Шоу-бизнес,Антон Богославский,Ольга Бузова,
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