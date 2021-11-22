Киев запретил Шуфутинскому въезд на Украину

Российского певца Михаила Шуфутинского на Украине объявили невъездным из-за посещениям им Крыма. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
«Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в страну, если будут подтверждены факты», — приводит слова Демченко издание «Украинская правда».
В случае Шуфутинского, по словам пресс-секретаря госпогранслужбы Украины, в открытых источниках «достаточно информации о его незаконном посещении Крыма».
При этом на сайтах продаж в стране появилась афиша о планируемом выступлении певца в Киеве 8 марта 2022 года.