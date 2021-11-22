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Пользователи удивились ценам в салоне красоты жены Моргенштерна

Елена Прошина
40 минут назад

За услуги в салоне красоты жены рэпера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной придется отдать немалую сумму. Накануне девушка опубликовала в Instagram своего салона ссылку на запись и прайс, которые вызвали удивление среди подписчиков.

Пользователи удивились ценам в салоне красоты жены Моргенштерна
Фото: СоцсетиСоцсети

В частности, аппаратный женский маникюр в Dilara Nails&Beauty by KAIF обойдется клиентке в 2 тысячи рублей, а пилочный — в 2,2 тысячи рублей. Наращивание ногтей с покрытием гель-лаком — от 5,5 тысяч рублей, а их коррекция — 5 тысяч рублей.

В свою очередь, наращивание ресниц обойдется минимум в 3,5 тысячи рублей, а осветление бровей с тонированием — в 2,5 тысячи рублей.

Подписчики поддержали решение Дилары развивать собственный бизнес, однако многие удивились ценам.

«Молодец, но цены не для всех. Я живу рядом с Москвой и плачу за маникюр 2000 рублей, и это потолок. И дизайн, какой хочу, мне еще сделают», «Стоит столько, что твоя мама будет выплачивать кредит 2 года!», — писали они.

Отметим, что Дилара не скрывает, что деньги на бизнес ей дал супруг. Из открытия салона жена Моргенштерна решила сделать шоу и оно прошло с участием звезд TikTok и Instagram. Она признавалась, что для нее очень волнительно было, поскольку вести свой бизнес — для нее давняя мечта.

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