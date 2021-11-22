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Бабаян пожаловалась на «копеечную пенсию»

Елена Прошина
46 минут назад

Вдова советского актера Михаила Державина, артистка Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную пенсию». В эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ она заявила, что получает всего 18-20 тыс. рублей без учета надбавки за звание народной артистки.

Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную пенсию»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тыс. рублей. Вместе со званием народной артистки — 40 тыс. рублей», — заявила Бабаян.

Тем временем, по официальным данным на 1 января 2021 года, средний размер страховой пенсии по старости составлял 16 789,48 рубля.

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Напомним, что 75-летняя Роксана Бабаян стала известна в 1970-е годы, когда выступала вместе с ВИА «Голубые гитары», в котором исполнила хиты «И снова солнцу удивлюсь», «Нельзя любить чужого мужа» и другими. Кроме того, она снялась в фильмах «Бабник» и «Третий не лишний».

Ее супруг, актер Михаил Державин умер 10 января в 2019 году — причиной смерти стал инфаркт на фоне ишемической болезни сердца и гипертонии.

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