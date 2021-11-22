Вдова советского актера Михаила Державина, артистка Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную пенсию». В эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ она заявила, что получает всего 18-20 тыс. рублей без учета надбавки за звание народной артистки.
«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тыс. рублей. Вместе со званием народной артистки — 40 тыс. рублей», — заявила Бабаян.
Тем временем, по официальным данным на 1 января 2021 года, средний размер страховой пенсии по старости составлял 16 789,48 рубля.
Напомним, что 75-летняя Роксана Бабаян стала известна в 1970-е годы, когда выступала вместе с ВИА «Голубые гитары», в котором исполнила хиты «И снова солнцу удивлюсь», «Нельзя любить чужого мужа» и другими. Кроме того, она снялась в фильмах «Бабник» и «Третий не лишний».
Ее супруг, актер Михаил Державин умер 10 января в 2019 году — причиной смерти стал инфаркт на фоне ишемической болезни сердца и гипертонии.