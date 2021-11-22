В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Экс-солистка "Миража" сбросила 30 кг после операции

Газета.Ruиещё 1
48 минут назад

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что похудела на 30 килограммов за девять месяцев после операции по шунтированию желудка.

Экс-солистка "Миража" сбросила 30 кг после операции
Фото: margarita.sukhankina/Instagrammargarita.sukhankina/Instagram

«У меня было почти 100 килограммов. Я сделала операцию. Я честно скажу: я прошла все диеты, я склонна к полноте и пытаюсь всю жизнь держать себя в руках. Кремлевская диета, раздельное питание, мне подсовывали какие-то продукты, «ешь зеленое, красное, отдельно». Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма — 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь» , — отметила Суханкина.

По ее словам, жить с прежним весом ей было очень тяжело: певице постоянно хотелось присесть или полежать, тяжело было завязывать шнурки и держать в руках тяжелую сумку. Все изменилось после беседы с юмористом Александром Морозовым, с которым Суханкина встретилась однажды на съемках. Похудевший комик убедил экс-солистку миража сделать операцию, теперь она абсолютно довольна своим внешним видом и ничуть не сомневается в правильности принятого решения.

«Шунтирование желудка — это такая операция, когда подшивают часть желудка, которая усваивает все жиры, ничего не отрезают. Длится операция час, ничего не чувствуешь, маленький шрам», – пояснила она.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказала о способствующем похудению продукте.

Шоу-бизнес,Алексей Ковальков,Маргарита Суханкина,Александр Морозов,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители