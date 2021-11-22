Экс-солистка "Миража" сбросила 30 кг после операции

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что похудела на 30 килограммов за девять месяцев после операции по шунтированию желудка.
«У меня было почти 100 килограммов. Я сделала операцию. Я честно скажу: я прошла все диеты, я склонна к полноте и пытаюсь всю жизнь держать себя в руках. Кремлевская диета, раздельное питание, мне подсовывали какие-то продукты, «ешь зеленое, красное, отдельно». Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма — 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь» , — отметила Суханкина.
По ее словам, жить с прежним весом ей было очень тяжело: певице постоянно хотелось присесть или полежать, тяжело было завязывать шнурки и держать в руках тяжелую сумку. Все изменилось после беседы с юмористом Александром Морозовым, с которым Суханкина встретилась однажды на съемках. Похудевший комик убедил экс-солистку миража сделать операцию, теперь она абсолютно довольна своим внешним видом и ничуть не сомневается в правильности принятого решения.
«Шунтирование желудка — это такая операция, когда подшивают часть желудка, которая усваивает все жиры, ничего не отрезают. Длится операция час, ничего не чувствуешь, маленький шрам», – пояснила она.
Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказала о способствующем похудению продукте.