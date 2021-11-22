Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью

Российский актер Павел Прилучный объяснил изменения своей внешности после того, как зрители начали обвинять его в алкоголизме и нежелании следить за своим весом. Об этом сообщает Пятый канал.

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Артист рассказал, что столкнулся с серьезной болезнью — у него обнаружили опухоль.

«Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился», — отметил Прилучный.

По его словам, когда его лицо зажило после хирургического вмешательства, врачи обнаружили три кисты, которые нужно было срочно удалять. Это случилось прямо под Новый год.

«Очень рад, что это прошло», — признался актер.