В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой

Passion.ruиещё 1
22 минуты назад

36-летняя певица родила первенца. О радостном событии звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Ольга Серябкина впервые стала мамой
Фото: InstagramInstagram

Бывшая участница группы Serebro опубликовала первые фотографии своего сына, которого они с мужем назвали Лукой. Мальчик появился на свет 20 ноября в столичном роддоме.

«Luca. 20.11.2021» — подписала счастливые кадры певица.

Для Ольги и ее супруга, бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия ребенок стал первым. Возлюбленные тайно поженились в Альпах, недалеко от Вены, в 2020 году. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары и даже дизайнеры свадебных платьев, которых было три, были уверены, что создают наряды для съемки видеоклипа певицы.

«Все получилось так, как мы и планировали: просто, со вкусом и очень трогательно», — рассказывала Ольга в интервью журналу Vogue.

Георгий и Ольга вместе работали в лейбле Максима Фадеева MALFA, где и познакомились несколько лет назад. Серябкина рассказывала, что супруги не сразу обратили друг на друга внимание, а долгое время были друзьями.

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,Ольга Серябкина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители