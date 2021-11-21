Ольга Серябкина впервые стала мамой

36-летняя певица родила первенца. О радостном событии звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Бывшая участница группы Serebro опубликовала первые фотографии своего сына, которого они с мужем назвали Лукой. Мальчик появился на свет 20 ноября в столичном роддоме.

«Luca. 20.11.2021» — подписала счастливые кадры певица.

Для Ольги и ее супруга, бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия ребенок стал первым. Возлюбленные тайно поженились в Альпах, недалеко от Вены, в 2020 году. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары и даже дизайнеры свадебных платьев, которых было три, были уверены, что создают наряды для съемки видеоклипа певицы.

«Все получилось так, как мы и планировали: просто, со вкусом и очень трогательно», — рассказывала Ольга в интервью журналу Vogue.