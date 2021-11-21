Дочь Серова рассказала о самочувствии певца после выписки из клиники

«Поклонники и друзья Александра Николаевича спрашивают, как самочувствие и как в целом дела. Папа уже дома, постепенно приходит в себя после больницы, сами понимаете, за это время многое пережил, устал, измотался. Сейчас важно наполнить ресурсы, возобновить энергию, восстановиться и набраться сил. В домашней обстановке это пойдёт намного быстрее! Всем спасибо, кто интересовался, переживал!», - написала девушка.