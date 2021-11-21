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Дочь Серова рассказала о самочувствии певца после выписки из клиники

Ирина Лебедева
1 час назад

Мишель Серова, дочь певца Александра Серова, успокоила поклонников артиста. Она поделилась хорошими новостями на своей страничке в инстаграме – ее отец уже дома и проходит реабилитацию после полуторамесячного пребывания в клинике.

Дочь Серова рассказала о самочувствии певца после выписки из клиники
Фото: InstagramInstagram

Мишель поблагодарила всех подписчиков, которые переживали за здоровье Александра. Он очень тронут вниманием своих почитателей и надеется вскоре вернуться к творчеству. Пока же ему необходимо полностью восстановиться после тяжелой болезни.

«Поклонники и друзья Александра Николаевича спрашивают, как самочувствие и как в целом дела. Папа уже дома, постепенно приходит в себя после больницы, сами понимаете, за это время многое пережил, устал, измотался. Сейчас важно наполнить ресурсы, возобновить энергию, восстановиться и набраться сил. В домашней обстановке это пойдёт намного быстрее! Всем спасибо, кто интересовался, переживал!», - написала девушка.

Александр Серов лечился от коронавируса в той же больнице, что и Валерий Леонтьев. Об этом, как пишет «Комсомольская правда», «проговорился» композитор и продюсер Игорь Крутой в Instagram. Крутой даже обращался к подписчикам с просьбой помолиться за Александра Серова, госпитализированного с 75%-м поражением легких.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Валерий Леонтьев,Игорь Крутой,Комсомольская правда,
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