«Алла Борисовна, трепещите!»: Собчак сменила имидж

Кроме того, в скором времени пара хочет приобрести квартиру в Москве — режиссер предпочитает апартаменты на Дмитровке, однако у супругов есть ещё вариант в Хамовниках. Однако он не очень нравится Богомолову — для него этот район «те же выселки, что и Горки».