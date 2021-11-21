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«Алла Борисовна, трепещите!»: Собчак сменила имидж

Ирина Лебедева
22 минуты назад

Ксения Собчак сделала себе новую прическу. Теперь у нее на голове целая шапка мелких кудрей. Фотографию с роскошными локонами Ксения выложила в инстаграм, сопроводив ее игривой подписью:

«Алла Борисовна, трепещите!»: Собчак сменила имидж
Фото: InstagramInstagram

«Алла Борисовна, трепещите, я иду!»

Определенное сходство с Примадонной прослеживается. Но не только с ней, и это заметили подписчики.

«Вот оно как! И до Борисовны добралась!» «Ирина Аллегрова, вы ли это?», «Какая-то странная Аллегрова», «Огонь, Валерий Леонтьев тоже занервничает», «Укупнику тоже стоит напрячься», «Киркоров перевернулся».

Некоторые фолловеры, воспринявшие шутку всерьез, решили объяснить Собчак, что позиции Примадонны настолько незыблемы, что булавочных уколов она просто не заметит.

«Алла Борисовна свое уже оттрепетала, и теперь с улыбкой наблюдает за трепыханиями Ксении Собчак, наверное».

Журналистка Ксения Собчак заявила, что живет довольно скромно относительно уровня своих доходов. Как отметила телеведущая в интервью журналу Tatler, у нее нет зарубежной недвижимости или дворцов в России.

Как пояснила Собчак, со своим мужем Константином Богомоловым они почти достроили дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров с бассейном и баней.

Кроме того, в скором времени пара хочет приобрести квартиру в Москве — режиссер предпочитает апартаменты на Дмитровке, однако у супругов есть ещё вариант в Хамовниках. Однако он не очень нравится Богомолову — для него этот район «те же выселки, что и Горки».
Шоу-бизнес,Ирина Аллегрова,Валерий Леонтьев,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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