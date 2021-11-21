Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию в 40 тысяч

Вдова актера Михаила Державина, народная артистка России Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию. Размер социальных выплат певица и актриса раскрыла в эфире передачи «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе со званием народной артистки — 40», — призналась Бабаян.

Михаил Державин скончался 10 января 2018 года в возрасте 81 года. Он находился в реанимации с конца 2017 года.

75-летняя Бабаян снялась в таких фильмах, как «Бабник», «Третий не лишний» и «Импотент». В 1970-х она выступала вместе с ВИА «Голубые гитары». Исполнительница известна по таким песням как «И снова солнцу удивлюсь», «Нельзя любить чужого мужа», «Чары колдовские», «Чего хочет женщина» и «Давний разговор». Звание народной артистки России она получила в 1999 году.