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Народная артистка Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию в 40 тысяч

Lenta.ru
44 минуты назад

Вдова актера Михаила Державина, народная артистка России Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию. Размер социальных выплат певица и актриса раскрыла в эфире передачи «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию в 40 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе со званием народной артистки — 40», — призналась Бабаян.

Михаил Державин скончался 10 января 2018 года в возрасте 81 года. Он находился в реанимации с конца 2017 года.

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75-летняя Бабаян снялась в таких фильмах, как «Бабник», «Третий не лишний» и «Импотент». В 1970-х она выступала вместе с ВИА «Голубые гитары». Исполнительница известна по таким песням как «И снова солнцу удивлюсь», «Нельзя любить чужого мужа», «Чары колдовские», «Чего хочет женщина» и «Давний разговор». Звание народной артистки России она получила в 1999 году.

В октябре были раскрыты размеры пенсий артиста Ефима Шифрина, режиссера Никиты Михалков и актрисы Татьяны Дорониной.

Шоу-бизнес,Роксана Бабаян,Михаил Державин,Ефим Шифрин,Татьяна Доронина,НТВ,
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