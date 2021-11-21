Миро: Бородина делает ставку на жалость

Скандальный блогер Лена Миро решила разобраться в ситуации – почему Ксению Бородину, выступлениями которой недовольны и жюри и телезрители, до сих пор не выгнали из «Ледникового периода».

Фото: Instagram Instagram

Телеведущая практически каждый раз попадает в какие-то экстремальные ситуации. То упадет и сильно травмируется, то переживает паническую атаку.

Как считает блогер, о чем и пишет в своем ЖЖ, удержаться в шоу, откуда уже вылетели более сильные участники, Бородиной помогает грамотно оформленная ставка на жалость. И у публики просто не поднимается рука отправить прочь с проекта такого невезучего, но мужественно преодолевающего многочисленные беды человека.

«Почему не выгоняют Ксюнделя? В позапрошлый раз Ксюндель разнылся и воззвал к жалости. Мол, пожалейте меня, что качусь по льду бревном! В прошлый раз — потому что Бородина ударилась копчиком. Ее возили-возили по льду, а потом она все-таки смогла извернуться в руках партнера и завалила его. Как удалось ей в этот раз выкрутиться? Опыт «Дома-2 бесследно не прошел — Ксюндель рассказала о панической атаке», - пишет Миро.

В комментариях подписчики отмечают, что есть и еще одна причина – все жалеют партнера Ксении, известного фигуриста Дмитрия Соловьева, который не виноват, что судьба преподнесла ему такой подарок.