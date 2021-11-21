Наталия Орейро сделала прививку «Спутником V»

Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса, сообщила, что выбрала российскую вакцину для защиты от коронавируса. Она привилась «Спутником V», - рассказывает телеканал НТВ.

Фото: Instagram Instagram

На ее выбор повлияло в том чисел и то, что «Спутник V» стал первой вакциной от вируса, которую получила ее родная страна Уругвай.

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". Двумя дозами "Спутника". Очень хорошо», - заявила звезда.

Актриса отметила, что и в дальнейшем для ревакцинации планирует использовать этот же препарат.

Наталия Орейро говорила о решении стать россиянкой еще в 2020 году. А в конце октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал Указ о выдаче актрисе и ее 9-летнему сыну российского гражданства.