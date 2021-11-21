Поргина планирует продавать квартиру Караченцова

«У нас же большущая квартира. Стоит по примерным оценкам 280 миллионов рублей. И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток. Наверное, так и будет. Но этим вопросом буду заниматься позже: а сейчас мы с внучкой улетаем на отдых в Дубай. В те места, где мы так любили проводить время с Колей», - сообщила актриса журналистам.