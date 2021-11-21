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Поргина планирует продавать квартиру Караченцова

Ирина Лебедева
1 час назад

Людмила Поргина в последнее время часто жаловалась на нехватку средств. Для того, чтобы поправить финансовое положение, вдова Николая Караченцова решилась сдать квартиру в центре Москвы, где ранее она жила с мужем. Но прежде чем впустить в дом чужих людей-жильцов, нужно было забрать оттуда все личные вещи знаменитого актера, которые вдова бережно хранила, - пишет «Собеседник».

Поргина планирует продавать квартиру Караченцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это довольно-таки большой объем.

«Я позвонила Наташе Барбье с Первого канала – Хотела попросить ее построить над нашим гаражом комнату, в которой бы я смогла разместить все вещи Коли. Но она сказала, что помочь не сможет, так как сейчас такой программы нет. Доживу до весны и, наверное, построю сама над гаражом большую комнату, в которой размещу все вещи Коли», - рассказала Людмила Андреевна.

В более далекой перспективе – продажа этой квартиры. Поргина хочет на вырученные деньги – а апартаменты в Шведском тупике, по ее словам, стоят сотни миллионов – построить дом в подмосковной Валентиновке.

«У нас же большущая квартира. Стоит по примерным оценкам 280 миллионов рублей. И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток. Наверное, так и будет. Но этим вопросом буду заниматься позже: а сейчас мы с внучкой улетаем на отдых в Дубай. В те места, где мы так любили проводить время с Колей», - сообщила актриса журналистам.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина устроила скандал на съемках передачи Андрея Малахова. Поргина остро отреагировала на критику со стороны телеведущей Елены Старостиной, назвавшей ее «хейтером», «токсичной» и «агрессивной».

Шоу-бизнес,Елена Старостина,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Андрей Малахов,ИД "Собеседник",
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