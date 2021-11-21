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На трагедии Хлебниковой хотят нажиться мошенники

Ирина Лебедева
43 минуты назад

Марина Хлебникова с тяжелыми ожогами находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского. За ее жизнь борются доктора. А криминальные элементы быстро усмотрели возможность заработать денег на этой беде – в социальных сетях появляются фальшивые аккаунты, где от имени представителей певицы просят денег на ее спасение, - информирует 5 Канал.

На трагедии Хлебниковой хотят нажиться мошенники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пиар-менеджер Хлебниковой обращается ко всем поклонникам певцы и просто неравнодушным гражданам с заявлением о том, что никакого сбора денег не ведется. Она попросила их быть бдительными и ни на какие счета ничего не переводить.

«Друзья, появились мошеннические аккаунты, которые якобы собирают деньги для Марины! Не отправляйте им ничего!»

На данный момент требуется только донорская кровь. Об этом уже сообщали врачи.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки. Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженная, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы. Никто никого не заставляет, но предлагаем сдать кровь. В основном плазму будем переливать», — рассказал хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов.

Хлебниковой диагностировали отравление угарным газом, ожог 20 процентов лица, ожоги головы, груди и бедер различной степени тяжести.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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