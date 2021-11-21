СМИ: Гузеева утверждает, что Гаркалин не был привит от коронавируса

Валерий Гаркалин скончался в больнице от осложнений коронавируса. Его дочь Ника рассказала, что Валерий Борисович был привит, причем неоднократно. Сначала одной, потом другой вакциной. Актриса Лариса Гузеева уверена, что на самом деле Валерий никаких прививок не делал.

«Отец сторонник прививок. Он сперва привился вакциной КовиВак, но она не подействовал – у отца не выработались антител… И тогда он пошел сделал еще и Спутник V», - сообщала Ника Гаркалина журналистам «Комсомольской Правды».

Эксперты-медики объясняли столь фатальное течение заболевание иммунной депрессией из-за слабого здоровья Гаркалина и его пристрастия к алкоголю – в таких случаях антитела к вирусу могут не вырабатываться, и прививка не защищает организм.

А лежавшая по соседству с Гаркалиным в Коммунарке Гузеева предложила свою версию произошедшего. Гаркалин поступил в Коммунарку вскоре после госпитализации Гузеевой. Журналисты «КП» обнаружили, что в Фейсбуке она вступила в спор с одним из своих друзей, артистом Сергеем Рогожиным, который часто ведет «антипрививочные споры». Речь шла о том, что Гаркалин умер, хотя и поставил заранее прививки.

Гузеева заявила:

«Он был не привитый».

На слова о том, что Ника Гаркалина заявляла о прививках отца, Лариса ответила:

«Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки».

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У Валерия Гаркалина были проблемы со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008-м. Ему стало плохо прямо на сцене. Артист тогда справился с обширный инфаркт, перенес отрыв тромба и клиническую смерть.