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Варламов нашел вину ГИБДД в смертельной аварии с Губденским

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Известный блогер Илья Варламов высказал в микроблоге свои мысли по поводу нашумевшей смертельной аварии, виновником которой был автоблогер Губденский. По мнению Варламова, вина гонщика-нарушителя бесспорна, но нельзя сбрасывать со счетов и недоработки ГИБДД и прочих правоохранительных органов.

Варламов нашел вину ГИБДД в смертельной аварии с Губденским
Фото: InstagramInstagram

У Саида Губденского было огромное количество неоплаченных штрафов и множество видеороликов, на которых была запечатлена его езда с нарушениями ПДД. Если бы, по мнению Ильи, Саида вовремя бы остановили, отправив, к примеру на исправительные работы, то вчера не случилось бы беды и люди остались бы живы.

«Очередной гонщик, любитель демонстрации своей красивой жизни и нарушения ПДД ужасно закончил свой путь. Еще вчера он показывал, как гоняет по Москве под 200 км и живет по кайфу, сегодня его родные вынуждены ехать в морг. Ужасная история. Это Саид Губденский, он был за рулем, вылетел на встречку на Кутузовском на своей BMW, задел еще четыре машины и все. Сам погиб сразу, пассажир умер в больнице.

Его смерти можно было бы избежать, если бы ГИБДД, ну, или следственный комитет выполняли свою работу. Ведь человек демонстративно много лет нарушал правила. Он не просто их нарушал, он гордился своей манерой езды, собирал лайки в Instagram. Я много раз говорил, что воспринимать подобное поведение надо как подготовку к убийству. Можно просто брать и на годик отправлять в лес кормить комаров, чтобы человек подумал».

Варламов предложил «нагрянуть домой к сотням таких вот потенциальных убийц».

Автомобиль BMW M4, в котором при ДТП погибли блогер Магомедсаид Зайнудинов, известный как Саид Губденский, и его бизнес-партнер Заур Ибрагимов, был на летней резине.

В 2021 году Зайнудинова привлекали к административной ответственности за нарушение правил на дороге. Известно, что в 2021 году он получил 13 штрафов. Также выяснилось, что однажды блогера лишили прав на семь месяцев, и он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами
Шоу-бизнес,Илья Варламов,ГИБДД,СКР,
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