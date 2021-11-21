Варламов нашел вину ГИБДД в смертельной аварии с Губденским

Его смерти можно было бы избежать, если бы ГИБДД, ну, или следственный комитет выполняли свою работу. Ведь человек демонстративно много лет нарушал правила. Он не просто их нарушал, он гордился своей манерой езды, собирал лайки в Instagram. Я много раз говорил, что воспринимать подобное поведение надо как подготовку к убийству. Можно просто брать и на годик отправлять в лес кормить комаров, чтобы человек подумал».