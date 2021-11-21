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Звезда фильмов для взрослых Беркова переезжает в Геленджик

Ирина Лебедева
22 минуты назад

Порноактриса Елена Беркова в последние месяцы делилась с подписчиками фото- и видеоотчетами из путешествий по Краснодарскому краю. Как оказалось, девушка не только отдыхала на морском побережье, но и подыскивала себе жилье в теплом регионе России.

Звезда фильмов для взрослых Беркова переезжает в Геленджик
Фото: InstagramInstagram

И вот – выбор сделан, и этой радостью звезда фильмов для взрослых похвасталась в микроблоге. Беркова выложила небольшой видеоролик подготовки к переезду – сумки, коробки, чемоданы. Она попрощалась с квартирой, в которой жила, и настроена на новое счастье в новом доме.

«Спасибо этому дому! Это было классное время! Это была мягкая кровать! Теперь мы переезжаем в большой дом на самый берег моря. Вперед — в новую жизнь!» - написала Елена.

Подписчики порадовались за Беркову. Кстати, среди них нашлись и люди, которые живут в Геленджике – они с радостью поприветствовали знаменитую соседку.

«Прикольно, хоть по лету как Гелендж, поедем, с Ленкой сфоткаемся», «Ух, какая красавица будет соседкой!»

Два года назад Беркова купила квартиру в центре Москвы — пятикомнатную, площадью около 130 квадратных метров.
Шоу-бизнес,Елена Беркова,
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