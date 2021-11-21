Мальков по-прежнему не платит алименты на детей

Светлана Малькова так и не может добиться денег на детей от своего бывшего супруга. Многодетный отец с новой женой демонстрируют свои апартаменты в Турции и рассуждают о бизнесе за рубежом. Светлана же после одноразовой выплаты, полученной через долгие месяцы по постановлению суда, вновь вынуждена биться за положенное по закону.

Фото: Instagram Instagram

Об этом стало известно, когда одна из ее подписчиц поинтересовалась, как так – почему злостного неплательщика Романа не остановили на границе?

Малькова ответила коротко:

«У него нет долгов. Суд отменил алименты».

В подробности Светлана вдаваться не стала. Видимо, грядут очередные тяжбы.

«…вопросы по алиментам у вас. А тут похвастаться нечем. К сожалению, совесть мучает только тех, у кого она есть. У кого ее нет - живут спокойно!

«Да жалок тот, в ком совесть нечиста». А.С.Пушкин».

Подписчики сочувствуют Мальковой и пишут, что все в итоге все-таки наладится, и главное – что она не падает духом и не теряет смысл жизни.

«Жаль, что так с алиментами, но зато у Вас, Светлана, совесть есть и честь, и сила духа, и поддержка честных людей, а алименты какие-никакие, но будут, это неизбежно! А вот совесть взять некоторым просто негде, и честь тоже».

Адвокат бывшей супруги многодетного отца Романа Малькова Светланы Юлия Вербицкая-Линник провела прямой эфир в инстаграме, где сообщила, что юристы проверят слова строителя о том, что он все выплатил и детям ничего не должен. Как сказала Вербицкая-Линник, все «умные комбинации» неплательщика будут разгаданы.