Мальков по-прежнему не платит алименты на детей

Светлана Малькова так и не может добиться денег на детей от своего бывшего супруга. Многодетный отец с новой женой демонстрируют свои апартаменты в Турции и рассуждают о бизнесе за рубежом. Светлана же после одноразовой выплаты, полученной через долгие месяцы по постановлению суда, вновь вынуждена биться за положенное по закону.
Об этом стало известно, когда одна из ее подписчиц поинтересовалась, как так – почему злостного неплательщика Романа не остановили на границе?
Малькова ответила коротко:
«У него нет долгов. Суд отменил алименты».
В подробности Светлана вдаваться не стала. Видимо, грядут очередные тяжбы.
«…вопросы по алиментам у вас. А тут похвастаться нечем. К сожалению, совесть мучает только тех, у кого она есть. У кого ее нет - живут спокойно!
«Да жалок тот, в ком совесть нечиста». А.С.Пушкин».
Подписчики сочувствуют Мальковой и пишут, что все в итоге все-таки наладится, и главное – что она не падает духом и не теряет смысл жизни.
«Жаль, что так с алиментами, но зато у Вас, Светлана, совесть есть и честь, и сила духа, и поддержка честных людей, а алименты какие-никакие, но будут, это неизбежно! А вот совесть взять некоторым просто негде, и честь тоже».
Адвокат бывшей супруги многодетного отца Романа Малькова Светланы Юлия Вербицкая-Линник провела прямой эфир в инстаграме, где сообщила, что юристы проверят слова строителя о том, что он все выплатил и детям ничего не должен. Как сказала Вербицкая-Линник, все «умные комбинации» неплательщика будут разгаданы.
Сейчас имеется решение суда, по которому Роману следует выплачивать Светлане 51 тысячу рублей в месяц. Мальков с этим не согласен, он подал жалобу с требованием назначить алименты не фиксированной суммой, а долей от заработка. По мнению адвоката, в таких случаях обычно заработок показывать просто не собираются.