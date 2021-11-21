На племянника Пугачевой подали в суд из-за долга в 8 млн

Родственник Примадонны отрицает свою вину и приводит в доказательство некие расписки.
Как рассказывает издание «СтарХит», известный бизнесмен Игорь Гольдберг подал заявление в суд на племянника Аллы Пугачевой Владислава.
По словам предпринимателя, он продал родственнику Примадонны салон красоты, цена которого составляла 8 миллионов рублей. Гольдберг отметил, что Владислав Пугачев деньги ему не выплатил. Тот, в свою очередь, свою вину категорически отрицает.
Все расписки и документы Игоря Михайловича у меня есть, они подписаны в присутствии свидетелей, — возмутился племянник Примадонны.