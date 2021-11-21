На племянника Пугачевой подали в суд из-за долга в 8 млн

Он рассказал, что ради покупки салона продал двух-комнатную квартиру, полученную им в наследство от отца, а часть день переложил на супругу. Кстати, бизнесмен Игорь Гольдберг считает, что расписки, о которых говорит Пугачев — поддельные, ведь он не мог их подписать, не получив денег.