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На племянника Пугачевой подали в суд из-за долга в 8 миллионов рублей

WMJ.ru
14 минут назад

Родственник Примадонны отрицает свою вину и приводит в доказательство некие расписки.

На племянника Пугачевой подали в суд из-за долга в 8 млн
Фото: ТАССТАСС

Как рассказывает издание «СтарХит», известный бизнесмен Игорь Гольдберг подал заявление в суд на племянника Аллы Пугачевой Владислава.

По словам предпринимателя, он продал родственнику Примадонны салон красоты, цена которого составляла 8 миллионов рублей. Гольдберг отметил, что Владислав Пугачев деньги ему не выплатил. Тот, в свою очередь, свою вину категорически отрицает.

Все расписки и документы Игоря Михайловича у меня есть, они подписаны в присутствии свидетелей, — возмутился племянник Примадонны.

Он рассказал, что ради покупки салона продал двух-комнатную квартиру, полученную им в наследство от отца, а часть день переложил на супругу. Кстати, бизнесмен Игорь Гольдберг считает, что расписки, о которых говорит Пугачев — поддельные, ведь он не мог их подписать, не получив денег.
Шоу-бизнес,Алла Пугачева,StarHit,
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