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Собчак раскритиковала женщин с Рублёвки «с нелёгкой судьбой»

Секрет Фирмыиещё 3
3 часа назад

Телеведущая Ксения Собчак у себя в Instagram иронично высказалась о женщинах с Рублёвки, которые заявляют о своей трудной судьбе и занимаются обучением интернет-аудитории различным практикам. Она отметила, что раньше такие тренерши любили разбрасываться цитатами великих людей и хвастаться дорогостоящими подарками. Теперь они называют себя «хозяйками галереи» или управляют собственными салонами красоты, но и такой формат, по мнению Собчак, теряет актуальность.

Собчак раскритиковала женщин с Рублёвки «с нелёгкой судьбой»
Фото: ТАССТАСС

В интернете всё больше женщин заявляют, что у них «трудная судьба», но в это же время проживают на Рублёвке. Коучи учат интернет-аудиторию «дышать с помощью матки» и раскрывать собственную женскую энергию. Во время таких «преподаваний» организаторы «уроков» начинают верить в свои исключительные способности и наличие реальных магических знаний.

«Эффект Даннинга-Крюгера в действии», — резюмировала телеведущая. Собчак оказалась огорчена тем, что сейчас люди без образования или квалификации ощущают себя более уверенно, чем квалифицированные эксперты. Отсутствие сомнений позволяет им чувствовать себя наравне с профессионалами.

«Умный человек — это прежде всего человек сомневающийся», — уверена Собчак.

Она отметила, что дураки чаще всего полностью уверены в собственной правоте.

Ранее Собчак рассказала о своих тратах. По её словам, она живёт скромно и не нуждается в бриллиантах и недвижимости за рубежом. Собчак заявила, что сейчас её интересуют только журналистские расследования, больные дети и таунхаус за городом.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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