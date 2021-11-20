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Собчак высказалась о женщинах "трудной судьбы" с Рублевки

Газета.Ru
56 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram высмеяла модную у блогеров тенденцию вести курсы по раскрытию женской энергии.

Собчак высказалась о женщинах "трудной судьбы" с Рублевки
Фото: InstagramInstagram

«Женщины «трудной судьбы» с рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию. Главное ,что в процессе «преподавания» ,сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магических знаний», — пишет Собчак, добавляя, что люди без образования и квалификации «чувствуют себя увереннее реальных экспертов, и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений».

Она подчеркнула, что «умный человек - это прежде всего человек сомневающийся», в то время как остальные уверены в своей правоте.

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Ранее блогер Анастасия Ивлеева не смогла ответить ни на один вопрос из школьной программы во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Так, девушка призналась, что не знает автора романа «Отцы и дети». При этом она заявила, что не знать этого «нормально». Также Ивлеева не смогла ответить на вопросы о том, чем знаменита фамилия Джугашвили (настоящая фамилия Иосифа Сталина. — Прим. ред.), в каком веке правил Петр I и какая у него была фамилия (XVIII век, Романов — прим. ред.).

Позднее она опубликовала мем, доказывающий, по мнению блогера, ее точку зрения насчет школьных знаний. В посте отмечается, что практически невозможно доказать, что вы достойный собеседник. Если вы богач, создатель продающих проектов и человек, за жизнью которого следят миллионы фанатов, обязательно найдется кто-то, кто обязательно упрекнет, что вы не помните фамилию Петра I, не можете показать свои прописи или не умеете чертить контурные карты.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Ксения Собчак,
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