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Находящейся в реанимации Хлебниковой предрекли судебные тяжбы

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Певице Марине Хлебниковой может грозить административная или даже уголовная ответственность из-за пожара, считает адвокат Андрей Князев. Об этом рассказали СМИ.

Находящейся в реанимации Хлебниковой предрекли новые неприятности
Фото: InstagramInstagram

«Пострадавшие единственные – она и ее квартира, раз чужое имущество не задето», – сказал юрист и отметил, что в таком случае ответственность певице не грозит.

Однако, как пояснил Андрей Князев в беседе с порталом BLITZ+, административная или уголовная ответственность наступает, если при пожаре или его тушении пострадали соседи. Например, если жилье было повреждено копотью или огнем, то соседи могут подать иски, которые, скорее всего, будут удовлетворены.

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Пожар в московской квартире Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Артистку, которая находилась без сознания, госпитализировали с сильными ожогами и отравлением угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Между тем певица может оказаться в долговой яме, если ей придется компенсировать последствия пожара. По сообщениям соседей, в последние годы Хлебникова страдала от отсутствия работы и безденежья.

Ранее «ФедералПресс» писал, что вскрылись неприятные подробности пожара в квартире Хлебниковой.

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