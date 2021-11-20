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Бородина выступила в поддержку разведенных женщин

Ирина Лебедева
58 минут назад

Ксения Бородина решила поддержать представительниц прекрасного пола, которые пережили развод. Она считает, что женщины уходят, когда не хотят больше терпеть и приспосабливаться.

Бородина выступила в поддержку разведенных женщин
Фото: InstagramInstagram

Не секрет, что расставшаяся со спутником жизни женщина порой подвергается осуждению, а то и травле. Бородина в сторис инстаграма записала обращение к подписчикам, призывая их не путать девушек, решивших начать новую жизнь, с дамами с низкой социальной ответственностью. Об этом пишет ФАН.

«Запомните еще одну очень важную вещь — если в жизни женщины случился развод, это не значит, что она шлюха. Это значит, что она не стала терпеть», - резко высказалась телеведущая.

Бородина объяснила природу агрессии женщин к своим товаркам, расторгнувшим браки. Звезда считает, что это происходит из-за отсутствия иного выбора, что порождает агрессию и злость.

«Вот ты сидишь и терпишь, а кто-то не хочет, делая правильный выбор».

Сама Ксения не так давно развелась со своим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Ранее СМИ писали, что у Омарова были похождения на стороне.

Ксения Бородина, которая отчаянно борется за участие в шоу «Ледниковый период», упала на льду, и не без последствий. Ее очередное выступление, на котором она и ее партнер Дмитрий Соловьев показали номер по мотивам музыкального фильма «Обыкновенное чудо», окончилось неудачей.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Дмитрий Соловьев,Ксения Бородина,
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