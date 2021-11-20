Бородина выступила в поддержку разведенных женщин

Ксения Бородина решила поддержать представительниц прекрасного пола, которые пережили развод. Она считает, что женщины уходят, когда не хотят больше терпеть и приспосабливаться.
Не секрет, что расставшаяся со спутником жизни женщина порой подвергается осуждению, а то и травле. Бородина в сторис инстаграма записала обращение к подписчикам, призывая их не путать девушек, решивших начать новую жизнь, с дамами с низкой социальной ответственностью. Об этом пишет ФАН.
«Запомните еще одну очень важную вещь — если в жизни женщины случился развод, это не значит, что она шлюха. Это значит, что она не стала терпеть», - резко высказалась телеведущая.
Бородина объяснила природу агрессии женщин к своим товаркам, расторгнувшим браки. Звезда считает, что это происходит из-за отсутствия иного выбора, что порождает агрессию и злость.
«Вот ты сидишь и терпишь, а кто-то не хочет, делая правильный выбор».
Сама Ксения не так давно развелась со своим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Ранее СМИ писали, что у Омарова были похождения на стороне.
Ксения Бородина, которая отчаянно борется за участие в шоу «Ледниковый период», упала на льду, и не без последствий. Ее очередное выступление, на котором она и ее партнер Дмитрий Соловьев показали номер по мотивам музыкального фильма «Обыкновенное чудо», окончилось неудачей.