Бородина выступила в поддержку разведенных женщин

Ксения Бородина решила поддержать представительниц прекрасного пола, которые пережили развод. Она считает, что женщины уходят, когда не хотят больше терпеть и приспосабливаться.

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Не секрет, что расставшаяся со спутником жизни женщина порой подвергается осуждению, а то и травле. Бородина в сторис инстаграма записала обращение к подписчикам, призывая их не путать девушек, решивших начать новую жизнь, с дамами с низкой социальной ответственностью. Об этом пишет ФАН.

«Запомните еще одну очень важную вещь — если в жизни женщины случился развод, это не значит, что она шлюха. Это значит, что она не стала терпеть», - резко высказалась телеведущая.

Бородина объяснила природу агрессии женщин к своим товаркам, расторгнувшим браки. Звезда считает, что это происходит из-за отсутствия иного выбора, что порождает агрессию и злость.

«Вот ты сидишь и терпишь, а кто-то не хочет, делая правильный выбор».

Сама Ксения не так давно развелась со своим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Ранее СМИ писали, что у Омарова были похождения на стороне.