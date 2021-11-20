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Дочь Заворотнюк объяснила, почему ее сестренку не показывают публике

Ирина Лебедева
1 час назад

У Анастасии Заворотнюк трое детей. Старшие – Анна (25 лет) и Майкл (21 год) рождены в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Отец младшей, Милы – фигурист Петр Чернышев.

Дочь Заворотнюк объяснила, почему ее сестренку не показывают публике
Фото: InstagramInstagram

Девочка родилась в марте 2019 года, и с тех пор малышку публика видела всего один раз – на папиных руках на катке на Красной площади, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Вскоре после рождения ребенка Анастасия заболела, ей диагностировали страшное онкологическое заболевания, борьба с которым продолжается и по сей день.

Анна Заворотнюк ведет свой блог в социальных сетях, где выкладывает свои собственные фотографии. О жизни своей семьи девушка рассказывает крайне мало. Она объяснила однажды, что ее родные выбрали режим непубличности, и она уважает их выбор.

Однако подписчики продолжают задавать ей вопросы на эту тему. В этот раз спросили, почему совсем нет фотографий ее маленькой сестренки.

Девушка в сторис инстаграма сообщила: не показывать Милу - вы ее отчима и мамы. Когда же у нее появится свой ребенок, Заворотнюк об этом обязательно скажет. Когда Мила подрастет, возможно, она решит показать себя. А возможно, и нет. И это будет только ее выбор.

Анна Заворотнюк отложила свадьбу из-за болезни матери, актрисы Анастасии Заворотнюк. Дочь актрисы сообщила, что планировала свадьбу со своим возлюбленным, когда узнала о диагнозе матери. Свадьбу решено было отложить, и теперь девушка не уверена, что вообще хочет устраивать пышное торжество.

Шоу-бизнес,Дмитрий Стрюков,Анна Заворотнюк,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,Комсомольская правда,
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