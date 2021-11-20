Ширвиндт рассказал, как уволил Гаркалина  из театра Сатиры

Известный артист Валерий Гаркалин был очень популярен у публики, чем иногда пользовался. Однажды с ним произошла некрасивая история, которую в своей книге «Проходные дворы биографии» описал Александр Ширвиндт, который в те времена руководил коллективом театра.
«Вот с Гаркалиным однажды зашкалило. Он артист востребованный, и мы под него подстраивались, то есть уже были зависимы. Никто не говорит, что нельзя работать в антрепризах.
Известно, что все шастают на сторону, и я шастаю. Но должен быть какой-то моральный барьер. Когда в центре Москвы, на Триумфальной площади, висит афиша «Укрощение строптивой» и билеты на спектакль распроданы, а нам звонит жена артиста, занятого в главной роли, и говорит, что артист лежит и не может поднять головы, у него страшно высокая температура и вообще с ним творится какой-то ужас, мы вынуждены давать замену. Зрители сдают билеты, поскольку иногда идут на конкретный спектакль и конкретного артиста. В тот вечер было сдано 600 билетов – это половина зала. Огромные деньги для театра. И в это время помирающий Гаркалин на сцене театра «Содружество актеров Таганки» играет премьеру какого-то антрепризного спектакля.
Москва-город маленький, нам, конечно, тут же доложили. Наш замдиректора поехал туда, купил билет, сел в зал и дождался выхода Гаркалина – чтобы потом не было разговоров, что это неправда».
Ширвиндт рассказал, что это был единственный случай в его жизни, когда он выгнал актера из труппы, - пишет Экспресс Газета.
«Тогда все в театре затаились, думали: «Ну, этот добренький сейчас скажет: «Поставьте ему на вид» – и все». Но я выгнал, и все сказали: «Смотри, проявил характер, Гаркалина выгнал, молодец». Проходит какое-то время, и уже слышу: «Выгнать такого артиста!», - вспоминал Ширвиндт.
У Валерия Гаркалина были проблем со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008-м. Ему стало плохо прямо на сцене. Артист тогда справился с обширный инфаркт, перенес отрыв тромба и клиническую смерть.
Спустя пять месяцев у него произошел второй инфаркт, но и на этот раз его удалось спасти. Осенью 2021-го звезда «Ширли-мырли» попал в больницу с коронавирусом с серьезным поражением легких. Позже его перевели в реанимацию, затем подключили к ИВЛ. К сожалению, спасти актера врачам не удалось.