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Гаркалин завещал все свое имущество дочери и внуку

Ирина Лебедева
38 минут назад

Валерий Гаркалин, скончавшийся в больнице после осложнений от коронавирусной инфекции, как оказалось, распорядился своим имуществом еще несколько лет назад.

Гаркалин завещал все свое имущество дочери и внуку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все, что у него было ценного – а это загородный дом под Можайском и квартира в центре столицы – он завещал своим самым любимым людям – дочери Нике и внуку Тимофею, - информирует «Комсомольская Правда».

У знаменитого актера была прекрасная семья. С супругой Екатериной он прожил в браке 32 года. Екатерина Гаркалина ушла из жизни более десяти лет назад от онкологического заболевания. Жениться в очередной раз вдовец даже и не думал.

У Гаркалиных была единственная дочь – Ника. Сейчас она – театральный продюсер, счастливо замужем за актером Павлом Акимкиным, у супругов родился сын Тимофей, сейчас он уже школьник.

Актер очень любил внука, а с дочерью у него были близкие, доверительные отношения.

Гаркалин однажды сказал:

«Если были счастливые дни в моей жизни, то это когда дочь Ника родилась и когда родился внук Тимоша».

Валерий Борисович перенес два инфаркта, и несколько операций на сердце. После одной из них он и оформил завещание на своих близких.

Загородный дом Гаркалина находится недалеко от Можайска, в ста километрах от Москвы. Это комфортабельный коттедж на участке в 30 соток, где растет лес. Квартира – на Тверской-Ямской улице, трехкомнатная.

Больших сбережений актер не имел – предпочитал путешествовать с супругой, когда та была еще жива. Позднее старался помогать дочери и внуку.

Актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей.

Шоу-бизнес,Павел Акимкин,Валерий Гаркалин,Комсомольская правда,
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