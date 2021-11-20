Гаркалин завещал все свое имущество дочери и внуку

Валерий Гаркалин, скончавшийся в больнице после осложнений от коронавирусной инфекции, как оказалось, распорядился своим имуществом еще несколько лет назад.
Все, что у него было ценного – а это загородный дом под Можайском и квартира в центре столицы – он завещал своим самым любимым людям – дочери Нике и внуку Тимофею, - информирует «Комсомольская Правда».
У знаменитого актера была прекрасная семья. С супругой Екатериной он прожил в браке 32 года. Екатерина Гаркалина ушла из жизни более десяти лет назад от онкологического заболевания. Жениться в очередной раз вдовец даже и не думал.
У Гаркалиных была единственная дочь – Ника. Сейчас она – театральный продюсер, счастливо замужем за актером Павлом Акимкиным, у супругов родился сын Тимофей, сейчас он уже школьник.
Актер очень любил внука, а с дочерью у него были близкие, доверительные отношения.
Гаркалин однажды сказал:
«Если были счастливые дни в моей жизни, то это когда дочь Ника родилась и когда родился внук Тимоша».
Валерий Борисович перенес два инфаркта, и несколько операций на сердце. После одной из них он и оформил завещание на своих близких.
Загородный дом Гаркалина находится недалеко от Можайска, в ста километрах от Москвы. Это комфортабельный коттедж на участке в 30 соток, где растет лес. Квартира – на Тверской-Ямской улице, трехкомнатная.
Больших сбережений актер не имел – предпочитал путешествовать с супругой, когда та была еще жива. Позднее старался помогать дочери и внуку.
Актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей.